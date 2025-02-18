مستشفى بني سويف التخصصي ينظم تدريبا مكثفا للتمريض في الأقسام الحرجة

نظّمت مستشفى بني سويف التخصصي، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير عام المستشفى بالتعاون مع مؤسسة الدكتور منير أرمانيوس برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للتمريض العاملين في الأقسام الحرجة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة لمياء لطفي، مدير إدارة التدريب بالأمانة، والدكتور إيهاب أحمد ذكي، مدير إدارة التدريب بالمستشفى.

وأوضح مدير عام المستشفى، أن التدريب على مدار 70 ساعة تدريبية، شمل جوانب نظرية وعملية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن مواكبة أحدث المستجدات في المجال الطبي.

شارك في التدريب 18 من أعضاء فريق التمريض بمستشفى بني سويف التخصصي، بالإضافة إلى 8 من مستشفى إهناسيا التخصصي، وقام بإلقاء المحاضرات والتدريب العملي كل من الدكتورة نورا محفوظ والدكتورة عبير بدوي.

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود المستشفى المستمرة لتطوير الكوادر الطبية والتمريضية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.