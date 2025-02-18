إطلاق ثلاث خدمات جديدة عبر "مصر الرقمية" لتسهيل التبرعات الخيرية دون رسوم إدارية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف عن إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة عبر منصة "مصر الرقمية"، وهي: “صكوك الإطعام، وعمارة المساجد، والنذور، بهدف تسهيل عملية التبرع للمواطنين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية”.

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

وتتيح الخدمات الجديدة للمواطنين التبرع إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية" بدون أي رسوم إدارية، مما يضمن وصول كامل المبلغ إلى المستحقين.

وتشمل الخدمات:

صكوك الإطعام: لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع لحوم الأضاحي وشنط السلع الغذائية، بالتعاون مع وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

عمارة المساجد: للمساهمة في ترميم وصيانة وإحلال المساجد، بما يشمل الأضرحة الملحقة بها، إضافةً إلى فرشها وتجهيزها.

النذور: لدعم صيانة المساجد وتجهيز المكتبات الدينية والمسابقات التي تنظمها الوزارة.

كما سيتم تفعيل خدمة صكوك الأضاحي بعد شهر رمضان استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

طريقة التبرع عبر "مصر الرقمية"

يمكن للمواطنين التبرع بسهولة عبر منصة "مصر الرقمية" من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg/categories

2. اختيار خدمات "وزارة الأوقاف"

3. تحديد الخدمة المطلوبة وإتمام التبرع باستخدام البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية

وتتميز هذه الخدمات بأنها معفاة تمامًا من أي خصومات أو مصاريف إدارية أو إعلانية، لضمان وصول التبرعات كاملة إلى مستحقيها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بطرق حديثة وفعالة. وأوضح أن هذه المبادرة تعكس التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مصر.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي في العمل الخيري، مما يتيح للمواطنين التبرع بسهولة وأمان وشفافية، دون أي تكاليف إضافية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مستجدات مشروع التحول الرقمي لمنظومة هيئة الأوقاف المصرية، إضافةً إلى بحث تطورات مشروع حصر أصول الأوقاف ضمن منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة، في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإدارة الذكية للممتلكات العامة.