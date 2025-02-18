المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة يستضيف العرض المسرحي “جسور” الجمعة المقبل

يقدم العرض المسرحي “جسور”، وهو نتاج برنامج “جسور للفنون الأدائية”، على خشبة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 21، 22، 23 فبراير الجاري، جميع الأيام في تمام الساعة السابعة مساءً ماعدا السبت في تمام السادسة مساء، الدخول بالمجان بأسبقية الحضور.

يستعرض العرض تأثير الهجرة على الأفراد نفسيًا واجتماعيًا، ويشجع على التعايش السلمي وتبادل الثقافات بين دول الجوار، وهو نتاج ورشة كتابة جماعية مستوحاة من قصص حقيقية يؤديها مجموعة من الفنانين من مصر والسودان وسوريا.

برنامج “جسور” انطلق كورشة تدريبية متكاملة في الفنون الأدائية، شملت التمثيل، الغناء، الرقص، الحكي، والإدارة المسرحية، واستمرت على مدار سبعة أشهر بواقع 140 ساعة تدريبية. وقد تم تنفيذها بدعم من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، وبالشراكة مع استوديو عماد الدين، وتحت إشراف و تنفيذ سودوكو للفنون.

عرض " جسور" أشرف على كتابته و أخرجه أحمد رجائي ، مع فريق إخراجي يضم مؤمن عيد، بافلي وائل، مادونا عماد، وتقى الألفي. يشارك في العرض 15 فنانًا من خلفيات متنوعة، ويضم دراما حركية واستعراضات بتصميم مينا ثابت، وتأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، وإضاءة عز حلمي.

يأتي هذا العرض ليختتم رحلة برنامج “جسور” التدريبي، مقدّمًا للجمهور تجربة مسرحية غنية بالتعبير الحركي والسرد الإنساني. الدعوة عامة، والعرض مفتوح للجمهور في التواريخ المحددة.