الجيش اللبناني يرسل قواته إلى القرى الحدودية مع انسحاب إسرائيل

قال الجيش اللبناني إنه أرسل قوات إلى قرى ومناطق حدودية جنوبية انسحب منها الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مع انتهاء مهلة الانسحاب بموجب الهدنة بين إسرائيل وحزب الله.



وأضاف بيان الجيش: "بتاريخي 17 و18 فبراير الجاري، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات والقرى التالية"، بحسب بيان للجيش، وعدد نحو 10 منها.

وأوضح أن القوات انتشرت أيضا في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن الجيش سيبقى في المنطقة العازلة في لبنان عند خمسة مراكز مراقبة على طول خط الحدود "لضمان حماية المجتمعات الشمالية".



وأضاف "كاتس": " أن أنشطة إنفاذ القانون التي يقوم بها الجيش ضد حزب الله ستستمر بكامل قوتها، ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر".