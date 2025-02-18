إعادة إعمار غزة ودعوة الشركات الأسبانية للاستثمار في مصر.. تتصدران ملفات السيسي في مدريد

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك أسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركة الرئيس في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة

ونرصد أبرز ملفات زيارة الرئيس السيسي:

- دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على إستمرار التنسيق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين

- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تم إستعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على تنفيذ الإتفاق بمراحله الثلاثة بما يدعم الإستقرار في المنطقة

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات تناول الجهود المصرية لاستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة المآساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع. وفي ذات السياق

- كما من المتوقع أن يتم استعراض الجهود المصرية الجارية لوضع مقترح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم، والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات التطرق الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا، والتأكيد على أهمية الحفاظ على إستقرار تلك الدول الشقيقة، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها، بما يعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعوة الشركات الأسبانية للاستثمار في مصر وتذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال الأسباني أو الشركات.