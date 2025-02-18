محافظ بني سويف يلتقي المستشار العسكري الجديد للمحافظة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري الجديد، عقب توليه مهام عمله مستشاراً عسكرياً لمحافظة بني سويف، خلفاً للمستشار العسكري السابق العميد أركان حرب محمد سمير عمار.

حيث هنأ محافظ بني سويف المستشار العسكري الجديد بثقة قيادة قوات الدفاع الشعبي، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي ، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030.

تناول اللقاء بحث كافة السبل لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية،خاصة في مجالات تحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات وخطة المحافظة التنموية، مثمناً الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة.