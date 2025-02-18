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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي ينسحب جزئيًا من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من كل النقاط الحدودية في جنوب لبنان باستثناء خمس نقاط.
ونتيجة لذلك، دخل الجيش اللبناني بين عشية وضحاها إلى عدد من القرى التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. وتم إرسال فرق هندسية لبنانية للتخلص من الذخائر الإسرائيلية وفتح الطرق المغلقة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، من المقرر أن يتحرك الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال فترة 60 يوما تم تمديدها حتى 18 فبراير.
وفي اللحظات التي سبقت الموعد النهائي، قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه سيبقى "في خمس نقاط استراتيجية" على طول الحدود.

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