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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد مواطنة متأثرة بجروح بقطاع غزة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استشهدت مواطنة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بالإضافة لإصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شرق بلدة الشوكة شرق رفح.
وفي سياق آخر.. اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية علنية بحماية من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار اقتحام المستوطنين، كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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