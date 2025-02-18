ولي العهد السعودي لوزير خارجية أمريكا: نتطلع للعمل مع ترامب بما يخدم جميع البلدان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرياض تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الجانبين يمكن أن يعملا معًا من أجل تحقيق نتائج إيجابية "للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وناقش الأمير محمد وروبيو التطورات الإقليمية خلال اجتماعهما، قبل بدء المحادثات، في الرياض بين المسؤولين الأمريكيين والروس، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ولي العهد السعودي لروبيو: "نحن سعداء بالعمل معك ومع الرئيس ترامب، لقد اتخذت إدارته قرارًا ويمكننا العمل من أجل أشياء إيجابية للمملكة العربية السعودية وأمريكا، وكذلك للعديد من البلدان حول العالم".

وبحسب بيان عن اللقاء نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ولم يأتِ البيان السعودي على ذكر غزة.

وتأتي زيارة روبيو بعد مقترحات مثيرة للجدل طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة و"تولي أميركا المسؤولية" عن القطاع المدمر بسبب الحرب.

وردت المملكة العربية السعودية بسرعة في ذلك الوقت بإدانة شديدة اللهجة ورفض للمقترح.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن روبيو وولي العهد السعودي أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف البيان أن “روبيو” أكد على الحاجة إلى "ترتيبات بشأن غزة تساهم في الأمن الإقليمي".

وأضافت وزارة الخارجية أن “روبيو” سلط الضوء على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية" و"يتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي و الدفاعي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما التقى وزير الخارجية الأمريكي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لكن لم يدل أي منهما بتصريحات للصحفيين بعد ذلك.

وقد عارضت المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى بشدة المقترحات التي قدمها ترامب بشأن غزة، وفي إسرائيل، بدا أن روبيو يقدم الدعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حملته في غزة.