كونتكت المالية القابضة توقّع ثلاث بروتوكولات تعاون لتعزيز جهودها في المسؤولية المجتمعية

منذ توليه قيادة مجموعة كونتكت المالية القابضة، كرّس سعيد زعتر جهوده، بالتعاون مع غادة طايل، مدير عام الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بمجموعة كونتكت المالية القابضة، لجعل المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة، إيمانًا منهُ بأن نجاح المؤسسات يُقاس بما تقدمه لمجتمعها، وبفضل رؤيته الإستراتيجية، أصبحت المسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من هوية كونتكت، حيث أطلق مبادرات متنوعة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وإحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد.

كونتكت

تحت قيادة سعيد زعتر، أبرمت "كونتكت" سلسلة من بروتوكولات التعاون الجديدة التي أحدثت أثرًا إيجابيًا في حياة الآلاف، من أبرزها الشراكة مع مؤسسة چوساب لدعم مشروع "هوسبيس مصر"، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة في مراحلها الأخيرة، ممن تجاوزوا سن 18 عامًا وانتهت لديهم خيارات العلاج الطبي، حيث يركز المشروع على تخفيف الألم والأعراض الجسدية والنفسية، إلى جانب توفير الدعم العاطفي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، سواء في منازلهم أو في مراكز الهوسبيس أوالمستشفيات، بما يمنحهم الراحة ويحقق أمانيهم خلال أيامهم الأخيرة، ويعكس هذا التعاون التزام زعتر بدعم المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأسر وتترك أثرًا عميقًا في المجتمع.

ماراثون

كما عزز زعتر من جهود المجموعة لدعم ذوي الهمم عبر توفير أطراف صناعية مجانية مدى الحياة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل (هاند إن هاند)، ولم تقتصر المبادرة على الدعم المادي فقط، بل شملت أيضًا توفير التأهيل النفسي لذوي الهمم، مما ساعدهم على الاندماج في المجتمع واستعادة استقلاليتهم، وإعادة الأمل للعديد منهم في عيش حياة طبيعية.

ولم يتوقف دور سعيد زعتر هنا فحسب، بل امتد، ليشمل تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، حيث جاء ذلك من خلال التعاون مع مؤسسة "أبواب الخير"، من خلال توفير مياه نظيفة للأسر المحتاجة، ودعم المستشفيات الحكومية بأجهزة طبية حديثة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، كما تضمنت المبادرة دعم الأطفال غير القادرين عبر توفير المستلزمات المدرسية، إيمانًا منه بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.

كونتكت

تجاوزت مساهمات "كونتكت" حدود الدعم المالي لتشمل نشر الوعي وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، إيمانًا بأهمية الرياضة في خدمة المجتمع، حيث شدد السيد سعيد زعترعلى مشاركة كونتكت في ماراثون "مدارسة ران" بالقاهرة، حيث خُصصت عائدات التبرعات بالكامل لدعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

بفضل رؤيته القيادية وإصراره على خلق قيمة مجتمعية حقيقية، أصبحت "كونتكت" نموذجًا يُحتذى به في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المصري، حيث تجمع بين النجاح المالي والتأثير المجتمعي الإيجابي، مما يعزز مكانتها ككيان قتصادي مسؤول يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد الشراكات والمبادرات التي تشارك بها المجموعة التزامها بدورها الريادي في خدمة المجتمع، وحرصها على إحداث أثر إيجابي ومستدام يعزز جودة الحياة ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تبدأ من العطاء المسؤول والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.