محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجًا

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، وكذا توفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات، ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمحاسب أحمد فهيم نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ومها قرني مدير عام التخطيط بمديرية التربية والتعليم، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، وممثلي مؤسسات "مصر الخير، والجارحي للتنمية المجتمعية، ونون الخيرية، والمصطفى، وصناع الخير"، وجمعيات "الأورمان، وصلاح الدين، ورسالة، وبوابة معاً للخير، والجمعية العلمية الخيرية لرعاية مرضى الأورام"، وممثل لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات ـ تبعاً للشروط المنظمة لذلك، فضلاً عن توفير كرسي متحرك لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية.

كما استمع المحافظ، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

كما وجه المحافظ، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لشاب يعاني من ضمور بخلايا المخ، مع توفير جلسات التخاطب، وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة لطفل يعاني من تأخر في النمو، وكذا توفير الدواء وجلسات العلاج الطبيعي لطفل مصاب بالتوحد ويعاني من فرط الحركة، وكذا بحث إمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من مرض الصرع، وإجراء الكشف الطبي اللازم لطفل مصاب بضمور في العضلات.

كما وجه رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقاً للشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لمراجعة عدد من الأكشاك والتأكد من تراخيصها وأماكنها، لافتاً إلى أهمية وضع الأكشاك بعيداً عن مداخل العمارات، كما وجه مسئولي مختلف القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.