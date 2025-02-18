بدء المحادثات الروسية الأمريكية بين وزيري الخارجية في الرياض

بدأت، في العاصمة السعودية (الرياض)، اليوم الثلاثاء، محادثات رفيعة المستوى بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، أن المحادثات ستركز على التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تقليل التوتر في العلاقات بين البلدين، كما تأتي تحضيرا لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية- بيانا- قالت فيه "إنه ‏بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستضيف المملكة، اليوم، في مدينة الرياض محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم".

وأكد ترامب، الأحد، أنه قد يلتقي مع الرئيس الروسي "قريبا جدا"؛ لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتحدث الزعيمان لأكثر من ساعة، الأربعاء الماضي، وهو أول اتصال مباشر، منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن التحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيسين، وربما تستغرق عدة أشهر، لكن الجانبين اتفقا على أن العاصمة السعودية الرياض هي "المكان المناسب" للقاء.

