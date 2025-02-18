مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الضفة

حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، من الخطة الممنهجة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى السيطرة على الضفة، بعد استيلاء حكومة الاحتلال على أكثر من 72% من الأراضي المصنفة "ج"، والتي تشكل برمتها 60% من أراضي الضفة.

وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان - في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إلى أن حكومة الاحتلال استولت على أكثر من 16 ألف دونم في مناطق عدة شرق رام الله لصالح البؤر الرعوية الاستتيطانية، علاوة على سيطرتها على المواقع الأثرية جنوب غرب بيت لحم، وتحويل تبعيتها إلى سلطات الاحتلال.

وأعرب شعبان عن استنكاره لهجوم المستوطنين على قرية سوسيا بمسافر يطا، مبينا أنه ليس الهجوم الأول خلال هذا الشهر على القرية، الأمر الذي يشير إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات، لا سيما في مناطق الأغوار الشمالية، وجنوب غرب نابلس.

