مفاجأة.. علي معلول يطلب من كولر التواجد في قائمة الأهلي بمباراة القمة

طلب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق التواجد في قائمة الأهلي خلال مباراة القمة ضد الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في مباراة القمة 129 بالجولة 15 من الدوري الممتاز، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وعقد علي معلول جلسة مع مارسيل كولر خلال الساعات الماضية وأكد له جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات وطلب من المدير الفني أن تكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الظهور الأول للاعب التونسي في قائمة الأهلي بعد غياب طويل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن علي معلول طلب من كولر التواجد في قائمة مباراة القمة 129 لرغبته في التواجد رفقة زملائه حتى لو لم يشارك في المباراة.

ومن المنتظر أن يحسم “كولر” موقف علي معلول من التواجد في قائمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسط حالة من الترقب للظهور الأول للاعب الدولي التونسي.

الأهلي يقيد معلول في القائمة المحلية

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق قيد علي معلول في قائمة الفريق المحلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في شهر مايو الماضي رغم رفض مارسيل كولر استمرار اللاعب.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.