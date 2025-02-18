خلاف على إيراد السيارة.. حكاية مقتل سائق على يد نجل شريكه بالدقهلية

"عائلة وش إجرام".. نحن هنا لا نتحدث عن الفيلم الذى قام ببطولته النجم محمد هنيدي؛ وإنما هذه العبارة هى أقل ما يمكن أن يوصف به أب ونجله فى مركز طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، فلم يكتفوا بافتعال المشاجرات مع شريك الأب والتشكيك في أقواله حول إيراد السيارة التي قاموا بشرائها بالمشاركة فيما بينهم؛ بل أقدم الابن على ارتكاب جريمة قتل بشعة راح شريك والده أمام الأهالى داخل موقف السيارات فى مشهد مأساوى أضحى حديث الساعة على لسان الأهالى حزنا على الضحية.

"محمود جوزي كان راجل طيب وملوش في المشاكل، ومحدش كان يتخيل أنه يموت بهذه الطريقة".. بهذه الكلمات الحزينة، التى تفيض بدموع الفراق، بدأت زوجة المجنى عليه، تروى لـ«البوابة نيوز» تفاصيل مقتل زوجها، على يد مجرم الدقهلية.

فتقول زوجة المجنى عليه: "زوجي مشارك والد المتهم منذ نحو 5 سنوات، كونهم أصدقاء من الصغر، وكان الاتفاق بينهما أن الإيراد يقسم بالمناصفة كل يوم كون السيارة أجرة، فيما يقوم زوجي بقيادتها مقابل الحصول على أجرة تخصم من إيراد الطرفين".

وتابعت: "كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتي دخل الشك قلب شريك زوجي، وبدأت الخلافات تدب بينهما بسبب قيامه بالتشكيك في قيمة الإيرادات التي تدرها السيارة، رغم أن زوجي كان يقدم له كل الدلائل على صحة كلامه، لكن دون جدوى لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قبل عدة أيام وقام الحاضرون بعقد جلسة صلح بين الطرفين اتفقوا فيها على فض الشراكة".

واستطردت: "مساء الخميس الماضي، توجه المتهم نجل شريك زوجي إلى مكان تواجد زوجي في موقف سيارات كفر سعد، وافتعل مشاجرة معه وبعد فضها من قبل الحاضرين عاد مرة أخرى، وتعدي على زوجي بالضرب مستخدما سلاح أبيض ليسقط علي الأرض غارقاً في دمائه".

بلاغ للشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من الأهالي بسقوط قتيل داخل أحد مواقف السيارات بنطاق مركز شرطة طلخا.

وخلال دقائق انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبها طعنة نافذة في الصدر.

وبسؤال شهود العيان تبين نشوب خلافات بين المجني عليه ومجب شريكة الذي قدم نحو الموقف وافتعل مشاجرة مع القتيل، ومع تدخل الحاضرين انصرف كلا الطرفين إلى مكانه وبعد قليل حضر القاتل مرة أخري، وأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض وسدد للضحية طعنة نافذة في الصدر ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه ويلقي مصرعه في الحال.

وعقب إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، تحولت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة طلخا لغرفة عمليات مصغرة اجتمع فيها رئيس المباحث مع معاونيه وطالبهم بوضع خطة محكمة لضبط المتهم.

ساعات من البحث المتواصل من قبل الأجهزة الأمنية، للوصول إلى طرف خيط يقودهم لمكان تواجد المتهم، وعقب جمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، خلال 6 ساعات من تحديد مكان اختبائه داخل شقة سكنية.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية مكانه ليتم ضبطه معترفاً بجريمته، وجرى التحفظ على المتهم، والعرض على النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية أسباب الوفاة.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، وقال: "القتيل شريك أبويا من زمان على سيارة أجرة، حيث يتقاسم الطرفان الإيراد الذي تدره السيارة طوال اليوم، بينما يحصل هو على النصيب الأكبر من المال كونه يتقاضى أجرة قيادته للسيارة، لكن خلال الفترة الماضية بدأ يتلاعب في حصة أبي من الداخل، وراح يختلق حجج واهية من أجل استقطاع مبالغ مالية من نصيب أبي، حتي فاض الكيل وتشاجر معه أبي أكثر من مرة".

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة: "مساء الخميس توجهت نحو موقف السيارات بسبب قيام المجني عليه بعدم سداد الإيراد المستحق عن يوم الأربعاء، وحينما طالبته بالفلوس رد عليا قائلًا: "بلغ أبوك أن العربية كانت عطلانة".

هذه الكلمات خرجت من فك الضحية بطريقة ساخرة وكأنه يريد أن يقول لي أبوك ملوش فلوس عندي، وحينها استشطت غضبا ووقعت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بيني وبينه، ومع تدخل الحاضرين تركت الموقف وجلست على أحد المقاهي، ثم قررت العودة مرة أخرى كي انتقم منه لأنه قام بالتعدي عليا بالضرب، فأخرجت سلاحا أبيض كان بحوزتي وتعديت عليه بالضرب.

بدورها؛ أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بالدفن، عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.