"العربية للمسرح" تطلق مسابقة التأليف الموجه للطفل في النسخة الـ17

تواصل الهيئة العربية للمسرح في برنامجها الثقافي والفني الاستراتيجي الذي وضعته للمساهمة في تنمية المسرح العربي ونصوصه وتحفيز الكتّاب المسرحيين العرب، واهتماما بمسرح الطفل، بتنظيم النسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال للعام 2024.

وخصصت المسابقة لنصوص كُتِبَتْ ضمن ثيمة "أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية"، وهو منحى إدماج شخصيات معاصرة في حكايات شعبية معروفة في الثقافة العربية من أجل تصويب وتحديث وتحيين هذه الحكايات، وتخليصها من بعض الصور والمعاني السلبية، وتجسير الهوة بينها وبين أجيال جديدة انقطعت عنها، وتأهيلها للمعاصرة والمستقبل.

وعملت الهيئة على تحديث آليات تنظيم مسابقاتها الثلاث في البحث وتأليف النص، وذلك من خلال تنظيم مسابقة واحدة في كل عام، بالتداول للسنوات 2024 – 2026.

وينبع التوجه الجديد من ضرورة إعطاء كل مسابقة الاهتمام الكامل، إضافة إلى منح المبدعين الحيز الزمني الكافي لإبداعهم وتعزيزه وتجويده وفق المحاور الناظمة التي تحددها الهيئة العربية للمسرح لمواضيع هذه المسابقات.

وعليه فقد اختارت تنظيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال في العام 2025، وأن تعلن عن شروط هذه المسابقة من منتصف يونيو 2024، ضمن الضوابط التالية.

ويجب أن تكون النصوص المشاركة موجهة لفئة عمرية من فئات المراحل العمرية من سن 3 إلى 18 سنة، وعلى المشارك أن يحدد الفئة هذه بكل دقة، وأن يكون النص المرشح للمسابقة مبنيا على الثيمة المذكورة في المقدمة "أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية"، وأن يكون النص المرشح للمسابقة جديداً، لم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، ولم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها ولم يسبق نشره بأية وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحي.

كما يجب أيضا أن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى، مراعيا سلامتها وإشارات الترقيم، ويحدد كاتب النص الفئة العمرية المستهدفة بهذا النص، ولا تقبل النصوص التي لا تحدد الفئة المستهدفة، وألا يكون النص مونودراما، ويقدم النص المسرحي مطبوعاً بصيغة (Word) بنط Arial 14 وبمسافات بينية لا تتجاوز 15، ويرسل بواسطة البريد الإلكتروني المدون أدناه، وأن يقدم المتسابق إقراراً بملكيته للنص والتزامه بالشروط "حسب الصيغة المرفقة بهذا الإعلان".

وأن يكون عمر الكاتب فوق الثامنة عشرة، يقدم صاحب النص المرشح بواسطة البريد الإلكتروني صورة شخصية وصورة بطاقة إثبات هوية / جواز السفر، سيرة ذاتية مختصرة والعنوان كاملاً بما في ذلك الهاتف النقال.

ويرسل النص والمرفقات إلى منسق مسابقة تأليف النص المسرحي، على البريد الإلكتروني التالي:

mosabaqat@atitheatre.ae

وكتابة اسم المؤلف/ة وعنوان النص في خانة (الموضوع) على سطح البريد الإلكتروني، وإرسال النص والوثائق المطلوبة كمرفقات في إرسالية واحدة.

تدابير وإجراءات المشاركة

يتم الإعلان عن المسابقة في منتصف يونيو 2024، ويفتح باب تلقي المشاركات من مطلع مارس 2025، ويغلق باب تلقي المشاركات مطلع شهر أغسطس 2025.

تعلن النتائج الأولية والنهائية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2025، وتمنح الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز على النحو التالي: الجائزة الأولى5000 $، والجائزة الثانية 4000 $، والجائزة الثالثة 3000 $.

وتمنح الهيئة العربية للمسرح الأيقونة الفضية للفائزين، وللهيئة حقوق ملكية نشر الطبعة الأولى من النصوص الفائزة بالمسابقة ضمن منشوراتها، لا يجوز طباعة ونشر النصوص الفائزة من قبل أصحابها أو جهات غير الهيئة العربية للمسرح قبل مرور 3 سنوات على إعلان الفوز.

مرفق صيغة الإقرار الكتابي المطلوب من المؤلف:

أقر أنا الكاتب/ة ............ من حملة الجنسية .....................، مقيم/ة في دولة .........، من مواليد عام .......، بأن النص المسرحي ........... موجه للفئة العمرية من ...... إلى ...... والذي أتقدم به للنسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال والموجه للفئة العمرية من سن 3 إلى 18 سنة، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح للعام 2024، ضمن ثيمة (أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية، هو نص من تأليفي، غير مقتبس، ولم يسبق لي أن شاركت به في نفس المسابقة، ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره بأي وسيلة كانت، أو تم عرضه على المسرح، كما أتعهد بأن لا أشارك به في مسابقة أخرى أو أنشره أو أقدمه على المسرح حتى إعلان النتائج النهائية للمسابقة، كما يحق للهيئة نشره كطبعة أولى ضمن وسائل نشرها في حال فوزه، وألتزم بعدم نشره من قبلي أو من قبل أي جهة أخرى غير الهيئة قبل مرور ثلاث سنوات على إعلان الفوز في حال حصولي على أحد المراكز الثلاثة للمسابقة.

التوقيع ................................. .

بريد إلكتروني ................................... .

تم تحرير الإقرار بتاريخ: / /.