غدًا.. قطع المياه عن مجلس قروي اقفهص لمدة 12 ساعة جنوب بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مجلس قروى اقفهص، غدا الأربعاء 19 فبراير الجاري لمدة 12 ساعة؛ اعتبارًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الكُنّيسة بمركز الفشن.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال التطهير ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

كما نوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.