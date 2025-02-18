الخميس.. انطلاق معرض "إيچبت ستيتش آند تكس" بمشاركة 300 عارض

ينطلق معرض "إيچبت ستيتش آند تكس" برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، يوم الخميس المقبل، والذي يعد أكبر معرض لصناعة النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة في مصر ويستمر حتى 23 من الشهر ذاته، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويهتم المعرض بصناعة النسيج والغزل والملابس الجاهزة بدءا من الخامات ومستلزمات الإنتاج ومرورا بالماكينات وانتهاءً بالمنتج النهائي من أقمشة وغزول.

وتضم الدورة الحالية كافة تخصصات ماكينات الغزل والنسيج وصالة كاملة للأقمشة والخيوط وتضم نحو 300 عارض من أكبر المصانع في (مصر والصين وتركيا والهند وأوزبكستان)، وتعكس أحدث الابتكارات والخامات في الأقمشة.

كما سيقام خلال أيام المعرض مؤتمر لأحدث ما توصلت إليه الصناعة في صناعة النسيج والأقمشة والطباعة الرقمية على الأقمشة وكذلك سيكون اليوم الأخير لعرض نتائج مسابقة تصميمات أقمشة الجينز، والذي شارك فيها طلاب من 6 جامعات مصرية لإنتاج جيل جديد من المصممين وتوزيع جوائز على الفائزين.

ويرجع الهدف من إقامة المعرض إلى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة النسيج والملابس الجاهزة، خاصة مع افتتاح أكبر مصنع نسيج في العالم بمدينة المحلة خلال العام الجاري وفي ظل توقعات بنمو قطاع ماكينات النسيج في مصر بمعدل 6.4% سنويا، مما يشكل فرصة ذهبية للشركات للابتكار والتوسع والتواصل مع أسواق العالم وزيادة فرص التصدير.

وتحرص الغرفة على دعم وتشجيع جميع المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات، وكذلك الأبحاث والدراسات في كافة تخصصات قطاع الملابس لما لها من أهمية في زيادة وتنشيط المبيعات وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للمنتجات والصناعات المصرية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية.

كما أن مشاركة عارضين ومشترين من دول صديقة يساهم في تعزيز مكانة مصر الخارجية كمركز إقليمي لصناعة الملابس الجاهزة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.