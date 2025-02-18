خبير تكنولوجيا: لا يمكن التحكم في منظومة الذكاء الاصطناعي

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بمجال الذكاء الاصطناعي منذُ 2017، وذلك من خلال إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذكاء الاصطناعي ذو أهمية كبيرة، حيث إنه يدخل في كل مجالات الحياة، مثل: مجال التعليم، والطب، والسيارات، مما يجعلنا نقف أمام فرص وتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أنه كلما تطور التحول الرقمي كلما زادت مخاطر اختراق البيانات.

وتابع، «يمكن أن نتحكم في البيانات التي نمنحها للذكاء الاصطناعي لكن لا يمكن التحكم في منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك لأننا غير مسيطرين على هذه المنظومة»، لافتًا إلى أنه يمكننا مواجهة مخاطر اختراق البيانات في هذا المجال من خلال إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي خاصة بالدولة وجهاتها.