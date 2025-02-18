أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتخذ استعدادات مكثفة بكافة القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ مطروح أن مديرية الأوقاف أعدت خطة متكاملة لتكثيف العمل الدعوى والتثقيفى والدينى طوال الشهر المعظم مع تنظيم حملات نظافة وتشجير مكثفة وشاملة بجميع المساجد بكافة الإدارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة؛ لتهيئة المساجد على أفضل وجه لاستقبال روادها وعمارها خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه، أوضح حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن خطة المديرية تشمل إقامة عدد من الملتقيات الفكرية منها إقامة الملتقى الفكرى بمسجد التنعيم بوسط المدينة يوميا عقب صلاة التراويح، وذلك بالمشاركة بين مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، بجانب الملتقى الفكرى للواعظات عقب صلاة الظهر يوميا بالمسجد الكبير، مع إقامة عدد 8 ملتقيات فكرية بالمسجد الرئيسى لكل إدارة فرعية بالاشتراك مع إدارة الوعظ بكل مدينة يحاضر فيها نخبة من الأئمة وقادة الفكر.

وأضاف عبد البصير أن الخطة التوعوية على مدار الشهر الكريم تشمل أيضا تنظيم 53 ندوة وقافلة دعوية، منها 41 ندوة وقافلة دعوية بمدارس مطروح و8 ندوات بمراكز الشباب عقب صلاة التراويح، وذلك بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى تنظيم 4 ندوات بجامعة مطروح، مشيرًا إلى تخصيص 15 مسجدا لختم القرآن منها 8 مساجد بمدينة مرسى مطروح، ومسجد بكل إدارة فرعية بالمدن بجانب تخصيص 32 مسجدا للاعتكاف و43 مسجدا لصلاة التهجد على مستوى المحافظة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، مع توجيه قافلة دعوية يوم الجمعة من كل أسبوع خلال الشهر الكريم للمناطق النائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

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