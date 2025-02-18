كيف تؤثر العواصف المغناطيسية على صحة مرضى القلب وضغط الدم؟

كشفت الدكتورة ماريا غليزير أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن أسباب شعور البعض بالإعياء خلال العواصف المغناطيسية والتى يعانى منها الكثيرين فى الحياة اليومية، وفقا لما نشرته مجلة radio1.ru.

وتشير الأخصائية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم يشعرون بسوء حالتهم أثناء العواصف المغناطيسية بسبب تغير حالة الأوعية الدموية التي يمكن أن تتفاعل إما بالتضييق أو التوسع المفرط مما يؤدى إلى فقد الوعي في الشارع.

وتقول: بالإضافة إلى ذلك تؤثر في تخثر الدم و اللزوجة التي يمكن أن تتغير أيضا وتسبب آثارا ضارة و لذلك يجب الحذر وعدم الإفراط في النشاط البدني.

ووفقا لها من المهم تناول الأدوية التي وصفها الطبيب المعالج لأن معظمها يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية وسمك جدرانها وقطرها وغير ذلك.

ولكن لا ينبغي أن نبالغ في تقدير تلك الأعراض حيث يتوقع الناس التوترات الداخلية ثم يقومون ببرمجة أنفسهم ولهذا كل ما يجب عمله هو الحصول على قسط كاف من النوم وشرب كمية كافية من السوائل وتناول طعام صحي.