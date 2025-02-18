«أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن» ندوة بخدمة اجتماعية بني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن”، فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري.

وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وبالتنسيق بين إدارة رعاية الشباب وطلاب من أجل مصر، وحاضر فيها الدكتور محمد سمير عبد العزيز، والشيخ محمد عبدالعزيز عبدالسلام الواعظين بمركز الأزهر العالمي للرصد وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

يذكر أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة علي تنمية الوعي الطلابي تجاه مختلف الموضوعات والقضايا لا سيما المتعلقة بالأسرة التي تعد نواة أساسية لبناء المجتمع والعمل على استقراره وتقدمه فإذا ما صلح حال الأسرة صلح المجتمع ككل.

وقد تناولت الندوة، الحفاظ على الترابط الأسرى، وكيفية حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك وحماية الطفل منذ الصغر من الأضرار البدنية والنفسية التى قد تؤثر عليه فى حياته ومستقبله، كذلك توعية الطلاب بدور الأسرة في بناء القيم والأنماط السلوكية وتربية الأبناء تربية سليمة على الأخلاق والتقوى لخدمة المجتمع والوطن.