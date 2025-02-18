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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد طريق سفاجا قنا جنوب البحر الأحمر تحديدا فى الكيلو 60  حادثا أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 2 آخرين حادث انقلاب سيارة ملاكى.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا قنا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من منى محمد موسى 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، أسامة محمد موسى 17 سنة "اشتباه كسر باليد اليمنى والساق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اسعافات النيابة العامة انقلاب سيارة ملاكي طريق سفاجا قنا