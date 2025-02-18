مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا

شهد طريق سفاجا قنا جنوب البحر الأحمر تحديدا فى الكيلو 60 حادثا أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 2 آخرين حادث انقلاب سيارة ملاكى.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا قنا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من منى محمد موسى 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، أسامة محمد موسى 17 سنة "اشتباه كسر باليد اليمنى والساق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.