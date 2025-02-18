تداول 28 ألف طن و1134 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و130 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 557 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع، 577 شاحنة و15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وAE SATURN بينما غادرت السفينتين أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 4100 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة CECILIA على متنها 11000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.