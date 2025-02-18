استدعاء ثنائي مسار لمنتخباتهم لخوض تصفيات أمم إفريقيا

أعلن فريق الكرة النسائية لنادي مسار، عن استدعاء ثنائي الفريق لمنتخباتهم الوطنية، وذلك لخوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

حيث تم استدعاء كلا من اللاعبة حسنات أبامبا لمنتخب تنزانيا، واللاعبة فيونا المنتقلة حديثا إلى فريق مسار إلى منتخب أوغندا.

وجدير بالذكر أن قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، أسفرت عن مواجهات مُثيرة، ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى هذه البطولة القارية المرموقة، التي ستُقام مرة أخرى في المغرب.

وسيُشارك 38 منتخبًا إفريقيًا في التصفيات، للتنافس على 12 بطاقة متاحة في النهائيات، إلى جانب البلد المُضيف المغرب الذي يتأهل تلقائيًا.

وتُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها، المغرب، أكبر منافسة لكرة القدم النسائية في إفريقيا، مما يُعزز دور البلاد المحوري في تطوير الرياضة والترويج لها عبر القارة.

ويعد حامل اللقب، جنوب إفريقيا، هو من بين 6 منتخبات تم إعفاؤها من الجولة الأولى في التصفيات، بسبب تصنيفها العالي ضمن أفضل المنتخبات في إفريقيا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". تم إعفاء أيضا منتخبات زامبيا، غانا، كوت ديفوار، نيجيريا والكاميرون.