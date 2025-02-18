عقار روسي جديد لإنقاص الوزن بفعالية

أعلنت إحدى الشركات الروسية، عن عقار جديد لإنقاص الوزن بفعالية يعمل بشكل انتقائي على الخلايا الدهنية ويساهم فى تعزز الأنسجة العضلية، وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

وتقول: إن هذا العقار الجديد "تيرزيباتيد "هو أول دواء يعمل بشكل انتقائي على الخلايا الدهنية ويؤدي إلى تدمير الدهون وتبقى العضلات وتتعزز الأنسجة العضلية.

ووفقا لها يقلل الدواء الروسي "تيرزيتا" (تيرزيباتيد) من خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 94 بالمئة.

من جانبها وصفت أوكسانا درابكينا مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية العلاجية والوقائية بوزارة الصحة الروسية هذا الدواء بـ"الإنجاز الكبير".

وأكدت أن هذا التطور الروسي المبتكر سيسمح للناس بعدم التقدم في السن، مشيرة إلى الملصق السوفييتي الذي يحمل شعار السمنة تعني الشيخوخة.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت في نهاية شهر يناير الماضي عن تسجيل الدواء رسميا لدى وزارة الصحة ويهدف الدواء إلى تقليل الوزن الزائد وعلاج السمنة بما في ذلك لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري حيث يعمل على تقليل الوزن بالدرجة الأولى عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي لاحتياطيات الأنسجة الدهنية، وسوف يطرح في الصيدليات.