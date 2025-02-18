ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني ينشر وحداته بالقطاعين الشرقي والأوسط ومواقع حدودية جنوب الليطاني

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، انتشار وحداتها في بلدات عدة بالقطاعين الشرقي والأوسط ومواقع حدودية جنوب الليطاني، كما دخل الجيش إلى منطقة العديسة ويعمل على فتح الطريق في كفركلا.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في نبأ عاجل أورده التليفزيون اللبناني اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش باشرت إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة بتلك المناطق.
ويواصل الجيش اللبناني الانتشار في عدد من قرى المنطقة الحدودية المحاذية والقريبة من الخط الأزرق والجدار الأسمنتي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، قبل ساعات من انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
 

الجيش اللبناني الليطاني