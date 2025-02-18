الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل قضايا برنامجها النووي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لمساعدة طهران في معالجة القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، مؤكدًا أن العلاقات مع إيران تحظى بأهمية كبيرة لدى روسيا.

وأضاف بيسكوف في مقابلة صحفية، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع إيران بشكل شامل، بما في ذلك تقديم الدعم في القضايا الرئيسية، وعلى رأسها الملف النووي.

وشدد المتحدث الروسي على أن حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي يجب أن يتم عبر المفاوضات، مشيرًا إلى أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الأفضل إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا الملف النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية، لكنه لم يكن محور الحديث، حيث تركزت المناقشات على استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن منع إيران من تطوير أسلحة نووية يمكن تحقيقه إما عبر اتفاق دبلوماسي أو من خلال "الخيار العسكري"، معربا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق دون اللجوء إلى القوة.

ومن المقرر أن تعقد وفود روسية وأمريكية محادثات في وقت لاحق من اليوم لمناقشة استعادة العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث التسوية الأوكرانية والتحضير لاجتماع بين بوتين وترامب.

