أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجمات روسية على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 3 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء - أن الروس قتلوا أمس مدنيًا واحدًا في بلدة بوكروفسك، بينما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي قتل في المجمل ما لا يقل عن 2964 مدنيًا وجُرح 6710 آخرون في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022، بينما لا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشار فيلاشكين في بيانه إلى أنه في وقت لاحق من الأمس، هاجم الروس بلدة كوستيانتينيفكا بطائرة بدون طيار للمرة الثانية؛ مما أسفر عن إصابة رجلين من رجال الشرطة ورئيس الإدارة العسكرية المحلية.