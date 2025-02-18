محافظ الدقهلية يتابع فعاليات تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية للعاملين بالديوان

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لـ61 متدربا من العاملين، بديوان عام المحافظة، والمراكز والمدن والأحياء.

وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، دعامة رئيسية باعتبار الفرد أهم الأصول، وثروة حقيقية، تمثل محوراً رئيسياً في خطة العمل، والتطوير الشامل لأداء المؤسسات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف.

وفي هذا السياق وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قام مركز تدريب المحافظة، بتنظيم دورة تدريبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إدارة التطوير المؤسسي، لدعم بناء قدرات القيادات الإدارية والرقمية للعاملين بالمحافظات، بعنوان البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات، وذلك لتهيئة العاملين، وتمكينهم من تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، باستخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، بما يساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد.

من جهتها قالت الدكتورة نيفين أبو المعاطي مدير إدارة التدريب، إنه شارك في الدورة نخبة من الأساتذة والمهندسين المتخصصين في المجال، وقد تم تدريب مجموعتين على مدار أسبوع بإجمالي 61 متدربا، ومنح المتدربين شهادات تدريبية، وسوف تعقد دورة متقدمة لمن اجتاز التدريب.