كوريا الجنوبية: 99ر4 مليار دولار إجمالي صادرات السيارات في يناير الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات انخفضت بنسبة 19.6% في يناير الماضي مقارنة بالعام السابق لانخفاض عدد أيام العمل بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 4.99 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، مقارنة بـ 6.21 مليارات دولار في يناير من العام الماضي الذي كان أعلى رقم لأي شهر يناير على الإطلاق، مبينة أن قيمة صادرات السيارات في يناير من هذا العام كانت ثاني أعلى رقم لشهر يناير، لكنها أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب قلة أيام العمل مع العطلة الممتدة التي استمرت أسبوعا.

وأشارت إلى أن تعليق شركة رينو كوريا لمنشآتها التصنيعية لمدة شهر في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد أثر على الصادرات، فقد أوقفت الوحدة الكورية الجنوبية لمجموعة رينو عملياتها في مصنعها ببوسان الشهر الماضي لإنشاء بنية تحتية لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضحت أن إجمالي عدد السيارات المنتجة بلغ 2.91 مليون سيارة، بانخفاض 18.9% على أساس سنوي في يناير، وارتفعت شحنات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 35.5% لتسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 360 ألف وحدة، كما انخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 9% إلى 1.06 مليون وحدة، مع انخفاض شعبية السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وارتفاع شعبية سيارات الركاب، مثل أفانتي وغراندور.

