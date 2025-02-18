"القلاوي وقابيل".. حكم مباريات ختام الجولة الـ14 بالدوري المصري

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري القسم الأول (دوري نايل) بمباراتين، حيث يلتقي طلائع الجيش مع زد إف سي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الرابعة ويليه وفي تمام السابعة لقاء غزل المحلة مع المصري على ملعب الجيش ببرج العرب.

لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام هاتين المواجهتين على النحو التالي:

- طلائع الجيش × زد إف سي: محمد عباس قابيل (ساحة)، الدولي هاني خيري وأحمد زيدان (مساعدين)، أحمد جمال (حكماً رابعاً)، محمد الحنفي وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة × المصري: الدولي حمادة القلاوي (ساحة)، أحمد الفار وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، أسامة إسماعيل (حكماً رابعاً)، عبد العزيز السيد ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

كانت منافسات هذه الجولة قد شهدت ثلاث مباريات أمس (الإثنين)، حيث تعادل سيراميكا كليوباترا مع إنبي (2 – 2) واستعاد الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات بتفوقه على الجونة (1 – 0) وبنفس النتيجة فاز بيراميدز على مضيفه مودرن سبورت واستعاد صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.