ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"القلاوي وقابيل".. حكم مباريات ختام الجولة الـ14 بالدوري المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري القسم الأول (دوري نايل) بمباراتين، حيث يلتقي طلائع الجيش مع زد إف سي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الرابعة ويليه وفي تمام السابعة لقاء غزل المحلة مع المصري على ملعب الجيش ببرج العرب.

لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام هاتين المواجهتين على النحو التالي:

- طلائع الجيش × زد إف سي: محمد عباس قابيل (ساحة)، الدولي هاني خيري وأحمد زيدان (مساعدين)، أحمد جمال (حكماً رابعاً)، محمد الحنفي وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة × المصري: الدولي حمادة القلاوي (ساحة)، أحمد الفار وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، أسامة إسماعيل (حكماً رابعاً)، عبد العزيز السيد ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

كانت منافسات هذه الجولة قد شهدت ثلاث مباريات أمس (الإثنين)، حيث تعادل سيراميكا كليوباترا مع إنبي (2 – 2) واستعاد الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات بتفوقه على الجونة (1 – 0) وبنفس النتيجة فاز بيراميدز على مضيفه مودرن سبورت واستعاد صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.

الجولة الرابعة عشرة لدوري دوري نايل الاتحاد المصري المصري