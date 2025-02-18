"إعلام بني سويف" تنظم دورة إسعافات أولية

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، دورة إسعافات أولية بهدف نشر الوعي الصحي وتمكين الطلاب ومنتسبي الجامعة من التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضرت في الدورة الدكتورة فاطمة حسني المدرس بكلية التمريض، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تهدف الدورة إلى التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، وتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الإنعاش القلبي الرئوي، التعامل مع النزيف والجروح، إسعاف حالات الاختناق والإغماء، بالإضافة إلى التعامل مع الحروق والكسور، وشهدت الدورة تفاعل الحضور بشكل كبير مع التدريبات العملية التي تم تقديمها.