3 مواجهات في دوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" اليوم

تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية “دوري الهبوط” بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الرابعة، للتنافس على الفريق الهابط في الدوري.

وجاءت مواجهات دوري الكرة النسائية كالتالي:

الطيران x المصري على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة

بالم هيلز x اتحاد بسيون على ملعب بالم هيلز

الجونة x الاتحاد السكندري على ملعب دار ضياط الوقود

على أن تقام جميع المباريات في تمم الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

وجاء ترتيب فرق الكرة النسائية السابعة كالتالي:

الطيران في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة

المصري في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة

إنبي في المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة

الجونة في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة

بالم هيلز في المركز الـ16 برصيد 11 نقطة