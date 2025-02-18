اليوم.. طقس مائل للدفء نهارًا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10 درجات.