رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لاحتفالية اليوبيل الذهبي

ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذه المناسبة التاريخية.

ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الجامعة التي أُنشئت عام 1975 لتكون منارة للعلم والمعرفة في مصر خلال الاجتماع.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بمرور خمسة عقود على تأسيس الجامعة بل هو فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية التي حققتها الجامعة على مدار تاريخها.

وأضاف، أن الجامعة تسعى من خلال هذا الحدث إلى إبراز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدولي والتأكيد على التزامها المستمر بالتميز والابتكار في مختلف المجالات مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل أيضًا احتفاءً بجهود الأساتذة والطلاب والعاملين الذين أسهموا في بناء هذا الصرح العريق ودفع مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والمدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور شريف عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر وفريدة هاشم أمين الجامعة المساعد بالإضافة إلى عدد من المديرين العموم المعنيين بالمشاركة في هذه الاحتفالية.

واستعرض الدكتور أشرف رضا خلال الاجتماع مقترح خطة تنفيذ الاحتفالية، مشيرًا إلى أنها ستكون حدثًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا يعكس روح جامعة حلوان حيث ستضم الاحتفالية مزيجًا من الفنون المختلفة بما في ذلك الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية إلى جانب العروض الثقافية والتراثية.

كما أكد على ضرورة إشراك الطلاب بمختلف تخصصاتهم بحيث يكونون العنصر الأساسي في هذه الاحتفالية تعبيرًا عن التنوع والإبداع الذي تتميز به الجامعة.

وأضاف الدكتور أشرف رضا، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى إبراز هويتها الثقافية والفنية باعتبارها واحدة من أبرز الجامعات المصرية في مجالات الفنون والإبداع.

الجدير بالذكر أن جامعة حلوان منذ تأسيسها عام 1975 شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وأصبحت تضم مجموعة متنوعة من الكليات والتخصصات التي تواكب احتياجات المجتمع وسوق العمل ويأتي الاحتفال باليوبيل الذهبي كفرصة للتأكيد على التزام الجامعة بمواصلة مسيرة التميز والعطاء في خدمة الوطن.