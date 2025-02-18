"أدنوك للتوزيع" تعتزم افتتاح أولى محطات الخدمة الرائدة التابعة لها في مصر العام الجاري

تعتزم شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية افتتاح أول محطة خدمة رائدة بمعايير عصرية في السوق المصري هذا العام، في منطقة القاهرة الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، أن هذه المحطة الجديدة ستوفر تجربة متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود والتجزئة والعناية بالسيارات، إلى جانب متجر "واحة أدنوك" الموسّع، مما يعزز تجربة العملاء، وستكون هذه المحطة الأكبر من حيث الخدمات مقارنة بالمحطات الـ11 الحالية التي تحمل علامة "أدنوك للتوزيع" بمصر، كما ستنضم المحطة إلى مجموعة المحطات الرائدة التي تُديرها الشركة في إمارتَيِ أبوظبي ودبي.

وتحتفي "أدنوك للتوزيع"، و"توتال إنرجيز" بمرور عامين على شراكتِهما الناجحة في مصر، وذلك خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس) من خلال جناح مشترك يعكس الدور البارز لهذا التعاون في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة المصري.

وكانت أدنوك للتوزيع قد استحوذت في عام 2023، على 50% من أسهم "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما نتج عنه تأسيس مشروع مشترك يُدير أكثر من 240 محطة وقود في جميع أنحاء مصر، إلى جانب عمليات بيع الوقود بالجملة، ووقود الطائرات، ومزج زيوت التشحيم.

وساهم هذا الاستحواذ في دخول علامتَي "أدنوك" لمحطات الوقود ومتاجر "واحة أدنوك" إلى السوق المصري.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" إن النجاح المُستمر لمشروعنا المشترك مع "توتال إنرجيز" يعكس القيمة الحقيقية لاستراتيجيتنا للتوسع الدولي، والذي تُشكِّل مصر فيه ركيزة أساسية ضمن جهودنا لتحقيق النمو المُستدام، ونفخر في "أدنوك للتوزيع" بتقديم أفضل الحلول المُبتكرة وتجارب العملاء المتميزة للسوق المصري، تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى للريادة الإقليمية.

من جانبه، قال توماس شتراوس المدير العام ورئيس مجلس إدارة "توتال إنرجيز للتسويق مصر" إن شراكتنا مع أدنوك للتوزيع تعكس التزامنا المُشترك بتعزيز حلول الطاقة في مصر، حيث ندرك الإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها السوق المصري، ونسعى دائمًا إلى تحقيق نمو مستدام يُلبي تطلعات عملائنا.

يُذكر أن "توتال إنرجيز للتسويق مصر" بدأت في مزج زيوت "أدنوك فويجر" في مصر ليتم تسويقها محليًا وتصديرها للأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيع إقليمي.

ومن المُقرر خلال وقت لاحق من هذا العام، توفير زيوت "أدنوك فويجر" أيضًا عبر موزِّعين مُستقلين في مصر، مما يوسع نطاق العلامة التجارية خارج محطات أدنوك للتوزيع.

وتواصل "توتال إنرجيز للتسويق مصر" تنفيذ خططها لتعزيز حضورها في سوق وقود الطائرات المصري خلال العام الجاري، حيث يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا بفضل موقع مصر الاستراتيجي كمركز رئيسي للنقل والسياحة في شمال إفريقيا وخارجها.

ومع احتفاء "أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" بمرور عامين على نجاح مشروعهما المشترك، أكدت الشركتان التزامهما بالمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات متميزة عالمية المستوى للعملاء، ومن خلال التوسع في شبكة التجزئة والاستثمار في التصنيع المحلي، يواصل المشروع المشترك القيام بدور رئيس في قطاع الطاقة المصري، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستدامة خلال السنوات المقبلة.

