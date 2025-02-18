أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء في بيان، أن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية.
ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
بوابة العرب
الأردن: الملك عبد الله الثاني يجري اليوم عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء في بيان، أن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية.
أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء في بيان، أن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية.