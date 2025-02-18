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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن: الملك عبد الله الثاني يجري اليوم عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء في بيان، أن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية.
ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
 

الديوان الملكي الأردني الملك عبدالله الثاني فتق جراحي