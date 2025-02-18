السنغال تعلن عن إجراءات تقشفية لإثراء خزينة الدولة

أعلنت السلطات السنغالية، اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات تقشفية؛ لإثراء خزينة الدولة نتيجة لتسجيل عجز في الميزانية يزيد عن 12%.

وأشار الأمين العام للحكومة السنغالية أحمدو الأمينو لو، خلال لقاء تلفزيوني، وفقا لراديو فرنسا الدولي، إلى القيام بعدة إجراءات، من بينها الالتزام بدفع الضرائب وخفض رواتب الوزراء.

وقال الأمينو: "سيتعين علينا أن نشد أحزمتنا [...] بدءًا بالدولة.. سيتعين خفض رواتب الرؤساء التنفيذيين والوزراء وليس بقية موظفي الخدمة المدنية"، بحسبما أفاد به أحد مسئولي الإعلام في الحكومة.

ووفقا لراديو فرنسا الدولي، من المرجح أن يحظى هذا الإجراء بتأييد شعبي.. ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، إلغاء الوكالات الحكومية؛ بهدف خفض الإنفاق وإنهاء دعم أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية والأثرياء.