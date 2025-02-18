ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة أحد أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح شمال غربي البلاد

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد أفرادها إثر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة لها في منطقة "كوهات" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.
وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أنها قتلت مسلحا واحدا، واعتقلت عددا من المسلحين، حيث تم العثور على قنابل يدوية وعدد من الأسلحة الأخرى بحوزتهم، مشيرة إلى أنه تم شن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المزيد من المسلحين الذين شاركوا في هذا الهجوم.
جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".
 

الشرطة الباكستانية هجوم مسلح