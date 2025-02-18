إصابة أحد أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد أفرادها إثر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة لها في منطقة "كوهات" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أنها قتلت مسلحا واحدا، واعتقلت عددا من المسلحين، حيث تم العثور على قنابل يدوية وعدد من الأسلحة الأخرى بحوزتهم، مشيرة إلى أنه تم شن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المزيد من المسلحين الذين شاركوا في هذا الهجوم.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

