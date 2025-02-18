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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع أكثر من 30 شخصًا جراء سقوط حافلة بواد في بوليفيا

سقوط حافلة
سقوط حافلة
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لقى أكثر من 30 شخصًا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط حافلة في واد ببلدة (يوكالا) في ولاية (بوتوسي) جنوبي بوليفيا.
وقال الكولونيل في الشرطة البوليفية فيكتور بينافيديس - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم - إن الحادث أسفر عن مصرع "ما لا يقل عن 30" شخصا"، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى المشرحة. 
يذكر أن الحوادث المرورية شائعة في ​بوليفيا​، ويرجع سببها بالدرجة الأولى إلى سوء القيادة والإهمال وأعطال ميكانيكية.. وبحسب البيانات الحكومية، يسقط في بوليفيا نحو 1400 قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق.
 

سقوط حافلة بوليفيا