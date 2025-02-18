مصرع أكثر من 30 شخصًا جراء سقوط حافلة بواد في بوليفيا

لقى أكثر من 30 شخصًا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط حافلة في واد ببلدة (يوكالا) في ولاية (بوتوسي) جنوبي بوليفيا.

وقال الكولونيل في الشرطة البوليفية فيكتور بينافيديس - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم - إن الحادث أسفر عن مصرع "ما لا يقل عن 30" شخصا"، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى المشرحة.

يذكر أن الحوادث المرورية شائعة في ​بوليفيا​، ويرجع سببها بالدرجة الأولى إلى سوء القيادة والإهمال وأعطال ميكانيكية.. وبحسب البيانات الحكومية، يسقط في بوليفيا نحو 1400 قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق.

