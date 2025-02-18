المصري البورسعيدي يواجه غزل المحلة في ختام الجولة الـ14 بالدوري

يلتقي اليوم الثلاثاء، فريق المصري البورسعيدي بنظيره فريق غزل المحلة في ختام الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد برج العرب.

ويسعى كلا الفريقين لاستعادة انتصاراتهم مرة أخرى، حيث يسعى فريق غزل المحلة في استعادة انتصاراته بعد خسارته الأخيرة امام فريق الأهلي بهدف دون رد، كما يسعى المصري للفوز بالجولة بعد تعادله السلبي الأخير أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة عر من عمر الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على استاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.