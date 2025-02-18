هاني أبو ريدة يهنئ الخطيب بمشروع استاد الأهلي

هنأ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالاحتفالية التاريخية للنادي بمناسبة استقبال كأس العالم للأندية والكشف عن تصميم مشروع استاد النادى الأهلي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأرسل رئيس الاتحاد المصري رسالة تهنئة بهذه المناسبة، متمنياً فيها دوام التقدم والازدهار للنادى الأهلى وتشريفه للكرة المصرية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

الخطيب يستعرض البرنامج الزمني لإنشاء استاد الأهلي

استعرض محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي خلال الحفل التاريخي في مدينة الأقصر بمعبد حتشبسوت البرنامج الزمنى للانتهاء من عملية بناء استاد الأهلي الجديد، والموعد المحدد لمباراة الافتتاح على الملعب المرتقب إنشاؤه.

وكشف الخطيب عن لوحة البرنامج الزمني للانتهاء من بناء الاستاد الجديد، وهي 200 أسبوع، أي ما يقرب من 4 سنوات، حيث بدأ العد التنازلي لعملية الإنشاء وأعطى إشارة البدء لعملية الحفر.

جاء ذلك خلال الحفل التاريخي الذي أقامه النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، للإعلان عن تفاصيل وتصميم استاد الأهلي الجديد، وكذلك الاحتفال بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.