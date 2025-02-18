أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4680 جنيهًا للبيع، 4657 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4095 جنيهًا للبيع، 4075 جنيهًا للشراء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3510 جنيهًا للبيع، 3493 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2730 جنيهًا للبيع، 2717 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 32760 ألف جنيه للبيع، 32600 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 145564 جنيهًا للبيع، 144853 جنيهًا للشراء.