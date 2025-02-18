أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، ، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي):

نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار. في بنكي (الإسكندرية، اتش اس بي سي):

نحو 50.57 جنيه للشراء، مقابل 50.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (التجاري الدولي (CIB)، المصري الخليجي، كريدي اجريكول، الأهلي الكويتي الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الزراعي المصري):

نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وفي (مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري):

بلغ سعر الدولار نحو 50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.