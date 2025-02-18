خبيرة: مصر بوابة رئيسية لآفاق الطاقة الجديدة

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن مصر تلعب دورًا محوريًا باعتبارها نقطة التقاء استراتيجية بين شمال إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، ما يجعلها بوابة رئيسية لمستقبل الطاقة ومركزًا جاذبًا للاستثمارات في هذا القطاع.

وأوضحت علي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأمين إمدادات الطاقة واستدامتها يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار العالمي.

وأشارت إلى أن تجمع صُنّاع القرار والمبتكرين في القاهرة يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة، وذلك من خلال معرض الطاقة الدولي "إيجبس 2025"، الذي سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وتابعت، أن هذا الحدث يتزامن مع محطات بارزة، أبرزها القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، التي ركزت على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات والكيانات الكبرى استثمرت في السوق المصري منذ سنوات، خصوصًا في قطاع الطاقة.