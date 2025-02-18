منتخب الكرة النسائية يصل إلى رواندا استعدادًا لتصفيات إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

تقام المباراة يوم ٢١ فبراير فى كيجالى، بينما تقام مباراة العودة يوم ٢٥ فبراير باستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

كان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهرى ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء إجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه إلى فندق إقامة الفريق.

ودعت السفيرة نيرمين الظواهرى إلى حفل استقبال للبعثة فى السادسة مساء اليوم بمقر السفارة المصرية في كيجالي.

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.