جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لتقديم الخدمات لأهالي قرية چنيفه

نظمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى محافظة السويس، وتحديدًا قرية چنيفه بحي الجناين، بهدف تقديم الخدمات الطبية والزراعية والبيطرية والتوعوية لأهالي القرية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أجرت القافلة الكشف الطبي وقدمت العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم حملات توعوية وإرشادات للأمهات والتلاميذ والمزارعين.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه القافلة تأتي ضمن الدور المجتمعي الرائد الذي تقدمه الجامعة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه خدمة المواطنين، مشددًا على أهمية توفير الرعاية الصحية والدعم التوعوي لسكان القرى الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة المصرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة شملت مختلف التخصصات، إلى جانب التوعية الصحية والتربوية والزراعية، مؤكدة أن هذه القوافل تمثل أحد أوجه التكافل المجتمعي الذي تسعى الجامعة إلى تعزيزه من خلال استثمار كوادرها الأكاديمية والطلاب في تقديم خدمات مباشرة للمجتمع.

وشملت القافلة خدمات بيطرية، حيث تم الكشف على 732 حالة بيطرية، استفاد منها 100 مربي، كما قامت كلية التربية – قسم التربية الخاصة – بتنظيم حملة توعوية استفاد منها 31 من الأمهات والأطفال والتلاميذ، حيث تم توعية الأمهات بأهمية متابعة الأطفال في المدارس، وتصحيح السلوكيات غير المرغوبة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول تحسين الأداء الأكاديمي للأبناء، بينما تم توعية الأطفال والتلاميذ بضرورة الاجتهاد في الدراسة، وطاعة الوالدين، وتجنب السلوكيات السلبية.

كما قامت كلية الزراعة بزيارة عدد من بساتين الفاكهة والحقول المزروعة بالمحاصيل المختلفة، من المانجو والموز ونخيل البلح، إلى الموالح والقمح والبرسيم، حيث تم رصد عدد من المشكلات الزراعية وإبلاغ المزارعين بالتوصيات والإرشادات المناسبة لكل حالة، مع توزيع المبيدات الزراعية مجانًا على 19 مزارعًا لتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وشهدت القافلة إقبالًا واسعًا من الأهالي، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان لـ739 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية، بواقع 72 حالة جلدية، 97 عظام، 107 باطنة، 16 جراحة، 80 رمد، 40 مسالك، 80 أنف وأذن، 45 نسا، 60 طب أسرة، 54 أسنان، و88 حالة أطفال، ما يعكس حجم الاستفادة الكبيرة من الخدمات الصحية المقدمة.

نُظمت القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، حيث حرصت الجامعة على تنفيذ هذه المبادرة لضمان وصول الخدمات الصحية والتعليمية والبيطرية والزراعية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، تعزيزًا لدورها المجتمعي في خدمة وتنمية البيئة.