القمة 129.. الأهلي يحسم مصير مشاركة طاهر وعمر كمال أمام الزمالك

أصبح موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد غامضًا من اللحاق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 بالدوري الممتاز.

ويغيب الثنائي عن صفوف الأهلي منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، حيث يعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في العضلة الأمامية منذ أكثر من شهرين، وتحديدا خلال مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

بينما تعرض عمر كمال للإصابة فى الركبة مؤخرا وغاب عن مباريات الفريق في المباريات الأخيرة.

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهما النهائي من اللحاق بمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري السبت المقبل باستاد القاهرة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.