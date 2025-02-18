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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني

زلزال
زلزال
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأوضح المركز الوطني - حسبما أوردت قناة (سما تي في) الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، وعلى بعد 12 كيلومترا غربي منطقة "جوب".
 

زلزال بلوشستان باكستان