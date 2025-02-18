زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأوضح المركز الوطني - حسبما أوردت قناة (سما تي في) الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، وعلى بعد 12 كيلومترا غربي منطقة "جوب".

