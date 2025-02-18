أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأوضح المركز الوطني - حسبما أوردت قناة (سما تي في) الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، وعلى بعد 12 كيلومترا غربي منطقة "جوب".
العالم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.